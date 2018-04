Maltempo: Protezione civile, dalla nottata venti forti al Sud e sulle Isole. Mareggiate lungo le coste esposte

“Una nuova perturbazione di origine atlantica farà sentire i suoi effetti dalla prossima nottata sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali peninsulari. Contestualmente un’area di bassa pressione di origine nord africana interesserà il bacino del Mediterraneo centrale, dove si registreranno venti forti, che si estenderanno fino all’Italia meridionale”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalle prime ore di domani, sabato 14 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria, in estensione sulla Sardegna. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte”. È stata valutata per domani allerta gialla in Veneto sui bacini occidentali, sull’Alto Piave e su quelli di Sud-Est.