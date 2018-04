Giornata Università Cattolica: mons. Delpini (presidente Istituto Toniolo), “il coraggio per il futuro ha sorgente nella gratitudine per l’eredità ricevuta”

“L’università è una trama di legami che unisce le persone per un’impresa lanciata verso il futuro”. Lo scrive mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Toniolo, nella lettera dedicata alla 94ª Giornata per l’Università Cattolica, che ricorre domenica 15 aprile, dedicata al tema “Eredi & innovatori” e promossa dallo stesso Istituto. Spiegandone il filo conduttore, il presule sottolinea come “il coraggio per il futuro ha la sua sorgente nella gratitudine per l’eredità ricevuta, nella fierezza di un’appartenenza, nella stima di sé”. “Uomini e donne di varie età e competenze si pongono con serenità e impegno di fronte alle responsabilità che li attendono – aggiunge –, perché sanno di essere all’altezza del compito”. Mons. Delpini ricorda anche come sia la gente a fare l’università: “Sono i docenti, gli studenti, i dirigenti, gli amministrativi, il personale tutto”. Poi, l’arcivescovo si sofferma a evidenziare l’impegno di “essere in Italia e per l’Italia ‘università cattolica’”, che si manifesta nel voler “rendere feconda e promettente la nostra identità di cattolici proprio per l’audacia del pensiero, che non si circoscrive nell’angustia del produttivo”, ma nell’“ampiezza della memoria, che si lascia alimentare dalla tradizione che ci ha generati”, nella “qualità dei rapporti”, che “lo stile evangelico costruisce e che si rivelano più pertinenti alla ricerca e alla formazione”, e, infine, nell’“orientamento dell’innovazione”, che “non si pieghi a interessi di parte, ma che sia a servizio di tutto l’uomo e di tutti gli uomini”. In conclusione, l’invito a “tutta la comunità universitaria a vivere la Giornata per l’Università Cattolica 2018 come una festa di famiglia” e come “un momento di riflessione sulle nostre responsabilità”. Alla Chiesa italiana, invece, l’incoraggiamento a “vivere questa Giornata come opportunità per conoscere meglio le risorse straordinarie dell’Università Cattolica” e per “mettere a frutto nella vita ordinaria della comunità cristiana i risultati della ricerca e gli strumenti offerti”.