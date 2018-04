Giornata Università Cattolica: Anelli (rettore), “propone un’azione educativa diffusa, solida e aggiornata”

“Il principale contributo alla collettività che l’Università Cattolica si propone di dare consiste proprio in un’azione educativa diffusa, solida e aggiornata, ma non assoggettata alla specializzazione esasperata e perciò inevitabilmente di ristretta prospettiva”. Lo scrive Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sua lettera per la 94ª Giornata dell’ateneo, che ricorre domenica 15 aprile, dedicata al tema “Eredi & innovatori”, promossa dall’Istituto Toniolo. “Tutti i laureati porteranno con sé il segno della formazione umana e culturale, prima che tecnica e professionale, ricevuta negli anni di studio – aggiunge –. E questo è il primo e autentico obiettivo della nostra azione educativa”. Ricordando che “l’Università Cattolica del Sacro Cuore è nata, quasi un secolo fa, proprio per farsi carico, con passione, competenza scientifica e attenzione alle trasformazioni sociali, delle domande di conoscenza, partecipazione e maturazione personale dei giovani”, Anelli sottolinea che “è questa la cifra che, prima e più di ogni altra, caratterizza tuttora il nostro impegno educativo”. Quindi, ai giovani e alle loro famiglie il rettore spiega che l’ateneo è “insieme e inscindibilmente luogo di elaborazione culturale, di riflessione scientifica, in cui l’impegno rigoroso nello studio e nella ricerca trae alimento e indirizzo dai valori cristiani, e di proposta di una formazione volta a consegnare ai giovani competenze e, soprattutto, a contribuire a costruire una personalità matura, critica e salda nei valori”. In conclusione, nelle parole del rettore l’obiettivo dell’Università Cattolica per una “formazione integrale”, che è quello di “concorrere, ponendosi al servizio della Chiesa e dell’intera società, a sviluppare nei giovani quella capacità di discernimento che è un requisito fondamentale per coniugare in modo armonioso e completo la propria personalità”.