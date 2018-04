Gendarmeria Vaticana: Argentina, premio per la migliore regia al documentario “Custodire e proteggere”

Un riconoscimento è stato assegnato in Argentina al documentario “Custodire e proteggere. La Gendarmeria Vaticana”, realizzato dal centro di produzione della Santa Sede assieme all’Officina della Comunicazione. Il filmato di 55 minuti, che mostra l’impegno degli uomini della Gendarmeria nella salvaguardia del Papa, ha ricevuto il premio per la migliore regia alla quinta edizione del Festival internazionale del Cinema Religioso–Arfecine, che si è svolto a Buenos Aires. A darne notizia è VaticanNews. La giuria ha assegnato il riconoscimento al regista del documentario, Cesare Cuppone, “per il trattamento riservato a un tema originale, con uno sguardo che si avvicina a un pubblico universale”. Durante la cerimonia di consegna del premio è stato letto un messaggio di mons. Vincenzo Turturro, segretario della Nunziatura apostolica in Argentina, che esprime gratitudine per il riconoscimento. “È una finestra sul lavoro degli uomini che offrono un servizio con carità e tenerezza e anche rischiando la vita per il Santo Padre, la Chiesa e il prossimo”, ha scritto mons. Turturro. Ringraziamenti sono arrivati anche dal regista Cesare Cuppone, secondo il quale “il premio ha un valore importante su diversi livelli, non solo quello personale”. “Custodire e proteggere”, sostiene, “è frutto di un lavoro di squadra, grazie a una troupe preparata su tutti gli ambiti del racconto, che ha permesso di valorizzare pienamente la disponibilità accordataci dal Corpo della Gendarmeria Vaticana. Ed è a tutti loro che rivolgo un pensiero speciale e un sentito ringraziamento”.