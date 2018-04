Gaudete et Exsultate: mons. Staglianò (Noto), invita a “decidere nel cuore il santo viaggio della conversione”

L’esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate” è un invito a scoprire “quanto è bello decidere nel cuore il santo viaggio della conversione per restare umano”. Lo scrive il vescovo di Noto, mons. Antonio Staglianò, nel suo commento, pubblicato da Elledici, al documento che “vuole rinnovare la chiamata alla santità nel mondo, con le sue sfide e opportunità, ma anche con i suoi rischi”. Il presule, evidenziando come la santità sia la “misura alta” della vita “ordinaria” del cristiano e “via di evangelizzazione”, invita alla lettura del testo, per “vivere in pienezza quella pro-esistenza nell’amore per l’altro, che soltanto rende felice la vita, degna di essere vissuta in questo tempo, ma per l’eternità: quel paradiso dell’eterna pace, dell’infinita gioia, dell’assoluta bellezza, dell’amore senza fine”.