Diocesi: Udine, settecento ragazzi a Lignano, il 15 aprile, per la festa di primavera con l’arcivescovo Mazzocato

“La regina Miriam e la chiave del tesoro” è il tema della Festa dei ragazzi dell’arcidiocesi di Udine, in programma domenica 15 aprile, dalle 9.30, a Lignano. Un tradizionale appuntamento primaverile, al quale parteciperà anche l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Sono oltre settecento i partecipanti, gruppi di pre-adolescenti, tra i 10 e i 13 anni, che frequentano gli oratori e il catechismo. Non mancheranno gli spazi dedicati ai genitori e agli animatori. Nel corso della giornata si terranno anche le premiazioni della MagicAvventura 2017-2018 “KEYngdom – Il tesoro della Regina Miriam”. Un’iniziativa con la quale l’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile ha invitato i ragazzi a scoprire la figura di Maria, la madre di Gesù, seguendo le missioni proposte dalla sua alter-ego, Miriam, tramite filmati caricati su YouTube. Video che proponevano diversi tipi di attività: esperienze di spiritualità, approfondimenti sulla storia di Fatima, animazione di determinate celebrazioni, e poi visite nei santuari del territorio friulano e agli anziani, fino alle attività in parrocchia. E in questo caso i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa si sono occupati di realizzare raccolte alimentari per i bisognosi, oltre che gemellaggi tra gruppi diversi.