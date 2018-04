Diocesi: Prato, uno spettacolo di Giacomo Poretti e un concerto della rock band “The Sun” tra le iniziative di avvicinamento del Sinodo sui giovani

Quando nacque suo figlio Emanuele un amico sacerdote, padre Bruno, disse a lui e a sua moglie: “Bravi, avete fatto un corpo, ora dovete fare un’anima”. Questo invito-provocazione è risuonato per anni nella testa di Giacomo Poretti e adesso è diventato un monologo teatrale, intitolato: “Fare un’anima”. L’attore del celebre trio con Aldo e Giovanni sarà a Prato martedì 17 aprile sul palco del teatro Politeama. Lo spettacolo, con inizio alle ore 21, è a ingresso gratuito ma strettamente riservato ai giovani under 30 perché inserito all’interno del ricco cartellone che la diocesi ha pensato per i ragazzi e le ragazze di Prato in vista del Sinodo indetto da Papa Francesco.

Particolare la modalità di partecipazione all’evento. i biglietti sono stati distribuiti a tutti i ragazzi presenti alla Via Crucis dei giovani del 23 marzo scorso, nei giorni successivi sono stati consegnati nelle scuole superiori, nelle parrocchie e tra le associazioni giovanili. Ogni tagliando è suddiviso in due titoli validi per l’ingresso. Poi è stato chiesto ai ragazzi di invitare allo spettacolo di Poretti un amico o un’amica. “La serata è pensata per i giovani – spiega il vescovo Franco Agostinelli –: per questo motivo abbiamo voluto che fosse il passaparola e l’invito personale tra coetanei a riempire i posti del teatro, che ci auguriamo sia tutto esaurito”.

Finito il monologo di Giacomo Poretti ci sarà la possibilità per i giovani presenti in sala di avere un dialogo con l’attore e monsignor Agostinelli, che salirà sul palco per guidare questo momento di confronto.

Sempre al teatro Politeama si terrà un’altra iniziativa inserita all’interno del programma “Giovani in cammino X mille strade. Verso il Sinodo 2018”. Venerdì 25 maggio alle ore 21 si esibiranno i “The Sun”, rock band molto amata dal pubblico giovanile. “Nei primi anni duemila – ricorda la diocesi di Prato – il gruppo ha vissuto un momento di grande successo internazionale. Poi i membri della band si accorgono che la notorietà, ma soprattutto gli eccessi gli stavano facendo perdere la strada. Una circostanza normale nel panorama musicale. Allora i giovani musicisti riscoprono la fede e la bellezza di essere cristiani. Da quel momento nuove tematiche entrano nelle loro canzoni e il successo continua. Il 25 maggio, proprio da Prato, inizierà il loro Summer Tour 2018 promosso in occasione dei 20 anni di attività della band. Anche questo spettacolo è a ingresso gratuito. Per partecipare ci si può prenotare online (https://goo.gl/vtu56S) oppure rivolgersi alla propria parrocchia.

Le due serate sono promosse e organizzate dalla siocesi di Prato insieme alla Pastorale giovanile diocesana, la Caritas, Azione Cattolica, Oratorio giovanile di Sant’Anna e l’Agesci, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Prato.