Diocesi: Prato, domani alunni, genitori e insegnanti delle scuole paritarie cattoliche convocati “#Tuttindomo”

Gli alunni, i genitori e gli insegnanti delle scuole paritarie cattoliche di Prato sono convocati “#Tuttindomo”. Domani, sabato 14 aprile, per l’intera mattinata piazza Duomo sarà teatro della tradizionale festa degli istituti appartenenti al coordinamento diocesano. Tema dell’incontro sarà “Legati a Maria”. Infatti, dopo il successo della mostra sulla Sacra Cintola, l’Ufficio diocesano per le scuole cattoliche, diretto da don Serafino Romeo, ha pensato di riallacciarsi alla reliquia anche “con un momento di preghiera in cui, simbolicamente, i bambini ‘legano’ le loro preghiere proprio ad una cintura”.

#Tuttindomo sarà invece, d’ora in poi, spiega una nota della diocesi, “il simpatico titolo della festa, una partecipata ed apprezzata iniziativa annuale che si svolge in duomo con il vescovo Franco Agostinelli”. Appuntamento domani alle 9,30 in piazza duomo, segue l’incontro con monsignor Agostinelli. Alle 12, conclusione della mattinata di festa.