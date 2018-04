Diocesi: mons. Delpini (Milano), “a Cuba ho incontrato una Chiesa esigua, ma con la fierezza del messaggio cristiano”

“Una Chiesa esigua, ma con la fierezza del messaggio cristiano”. L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, riassume con queste parole – pubblicate su www.chiesadimilano.it, il portale della diocesi ambrosiana – quanto ha visto e conosciuto nel suo recente viaggio a Cuba, dove si è recato in visita ai tre preti ambrosiani in terra di missione. “Sono lì da pochi mesi e collaborano con la diocesi di Santiago de Cuba, la più antica del Paese”, precisa l’arcivescovo. Don Ezio Borsani, si trova a Contromaestre, mentre don Marco Pavan e don Adriano Valagussa sono a Palma Soriano. “Parrocchie gigantesche rispetto ai nostri parametri, con più di 100mila abitanti ciascuna, anche se il gruppo dei cattolici è molto ridotto, una minoranza esigua rispetto alla popolazione”, spiega Delpini. Durante la sua breve visita, dal 5 al 9 aprile, Delpini ha trascorso qualche giorno con i sacerdoti fidei donum, ha incontrato il vescovo di Santiago e ha pranzato a casa sua con altri sacerdoti locali. Un viaggio “interessante” anche per conoscere la Chiesa sorella, racconta l’arcivescovo: “Abbiamo visitato una piccola comunità, povera, le cui risorse per mantenere la Chiesa e le attività sono molto esigue. Per la maggior parte i suoi progetti pastorali sono finanziati da altre Chiese del mondo, quindi dipende dalla solidarietà cattolica che la pone nelle condizioni minime per esercitare il ministero”. “Un aspetto che mi è sembrato molto interessante – aggiunge mons. Delpini – si riassume con la parola spagnola ‘missionar’, che vuol dire ‘essere in missione’. Per un gruppo di fedeli, anche giovani e anziani, fare la missione ordinaria significa andare di casa in casa a invitare la gente a partecipare alle celebrazioni della Settimana Santa o ad altri momenti di preghiera”. Un’autentica esperienza missionaria per chi “si sente mandato a bussare a ogni porta” e che ha fatto cogliere in loro “l’idea della fierezza di essere incaricati di portare con semplicità un messaggio cristiano”.