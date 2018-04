Diocesi: Caritas Verona, lunedì sigla del protocollo per l’apertura dell’Emporio di Sona-Sommacampagna e rinnovo dell’intesa della Rete Talenti

Caritas diocesana veronese e Rete Talenti, congiuntamente alle amministrazioni comunali, alle parrocchie e alle associazioni di Sona e Sommacampagna, si incontreranno lunedì 16 aprile alle ore 11.30 nella Sala del Consiglio di Sona per una doppia occasione: la sigla del protocollo per l’apertura dell’Emporio di Sona-Sommacampagna (il settimo market della rete veronese) e il rinnovo dell’intesa della Rete Talenti.

Intanto, proprio ad aprile sono partiti i laboratori di primavera dell’Officina culturale degli Empori della Solidarietà, che hanno come obiettivo puntare all’informazione e alla formazione di quanti avranno l’interesse a parteciparvi. Lunedì 16 aprile a Casa Misericordia (Lungadige Matteotti,8, ore 9.30-11.30) sono previsti due incontri durante i quali scoprire, o meglio, riconoscere le proprie competenze, esperienze e risorse per metterle a frutto. Martedì 17 e 24 aprile e 8 maggio, dalle ore 16 alle 18.30 l’Emporio don Giacomelli (piazzetta SS Apostoli) accoglierà il laboratorio di cucina e nutrizione, durante il quale i partecipanti impareranno a cucinare piatti semplici con Daniela Cunego (pasticcera) e avranno informazioni nutrizionali sugli alimenti dalla nutrizionista Eliana Amato.Martedì 17 aprile sempre all’Emporio Don Giacomelli le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni saranno protagoniste del Laboratorio di Igiene dentale . Un incontro formativo e informativo sulle strategie da adottare per mantenere una corretta igiene della bocca e dei dentini fin da bambini. Obbligatoria la presenza dei genitori.