Diocesi: Bologna, domani il Congresso Ragazzi “Ascoltati” con mons. Zuppi

“Si avvicina il tempo del Sinodo dei e per i giovani, e questo tempo ultimo di preparazione ci chiede di muoverci sullo stile dell’ascolto dei giovani, così come ci invitava il Papa nella proclamazione del Sinodo, durante la veglia della Gmg dello scorso anno”. Lo sottolinea la diocesi di Bologna, annunciando che sabato 14 aprile si terrà in Piazza Maggiore dalle 15 alle 18.30 il Congresso Ragazzi, chiamato “Ascoltati”, al quale interverrà l’arcivescovo, mons. Matteo Maria Zuppi. Si tratta di “un pomeriggio di gioco, frutto del lavoro condiviso da equipe di Pastorale giovanile e Azione cattolica dei ragazzi, sul tema dell’ascolto; sarà anche un’occasione per i gruppi ‘medie’ per conoscersi e farsi conoscere”. La giornata, infatti, “si aprirà con un video formato dai contributi filmati che le parrocchie che parteciperanno hanno preparato: un modo per farsi conoscere e per sentire che ci sono tanti ragazzi in cammino, insieme con la voglia di darsi una mano, accompagnati da educatori desiderosi di esser per loro un segno della cura di tutta la Chiesa. A seguire un gioco in giro per Bologna, anch’esso tutto incentrato sull’ascolto. L’arcivescovo raccoglierà, alla conclusione della giornata, i frutti dell’ascolto in gioco”. Il desiderio, spiega la nota della diocesi, “è che entrambi siano momenti di comunione e ascolto reciproco, e che ciò che sta a cuore ai nostri ragazzi possa emergere e ricevere ascolto e accoglienza”. Già “il nome della giornata ‘Ascoltati’ gioca sugli accenti; è occasione per sentirsi ascoltati: la Chiesa non considera questi ragazzi semplici presenze passive, ma considera fecondo il loro apporto; è un’occasione per i ragazzi per imparare a guardarsi dentro e a sentire che c’è un modo da comprendere e da far emergere in ciò che c’è di più bello e più vero”.