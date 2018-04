A Sua Immagine: don Tonino Bello e l’Università Cattolica, i temi delle puntate di sabato e domenica

Sabato 14 e domenica 15 aprile di nuovo in compagnia di “A Sua Immagine”, programma di informazione religiosa realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, a cura di Laura Misiti e Gianni Epifani, condotto da Lorena Bianchetti. “A Ruota Libera” è il titolo della puntata del sabato pomeriggio, alle ore 15.55 su Rai Uno. Nello studio di “A Sua Immagine” interverranno Danilo e Luca, due amici di Torino che da vent’anni vivono su una carrozzina in seguito a un incidente stradale; due amici che non hanno mai perso la voglia di viaggiare, fare sport e dedicarsi alla solidarietà.

Alle 16.15 torna l’appuntamento con il commento al Vangelo con la rubrica “Le ragioni della speranza”: don Marco Pozza sarà a Molfetta per ricordare la figura di don Tonino Bello, in prossimità della visita di papa Francesco. Seguiranno anche testimonianze di Elvira Zaccagnino, Mimmo Pisani e Domenico Cives, medico e amico di don Tonino. Sarà possibile vedere in replica l’intera puntata domenica alle 6.00 su Rai Uno, oltre che sul sito Raiplay.

È “Il valore della formazione” invece il tema della puntata domenicale di “A Sua Immagine”, 15 aprile, in diretta alle ore 10.30 sul primo canale Rai. Si confronteranno con Lorena Bianchetti nello spazio talk in studio l’economista Leonardo Becchetti, la conduttrice televisiva Vira Carbone, il prorettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Antonella Sciarrone Alibrandi. Al centro della riflessione i giovani e il loro futuro, in occasione della 94ª Giornata nazionale per l’Università Cattolica. L’inviato Paolo Balduzzi sarà in collegamento per l’occasione dalla sede romana dell’ateneo, sede scelta inoltre per la celebrazione della Santa Messa in diretta su Rai Uno alle 10.55, con la regia televisiva di Simone Chiappetta e il commento di Elena Bolasco.

Chiuderà l’appuntamento con “A Sua Immagine” la recita del Regina Coeli, alle ore 12, in diretta da piazza San Pietro.