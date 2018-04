Violenza sulle donne: Chinnici (Fondazione Ozanam), “vogliamo costruire un network per tutelarle”

“Vogliamo costituire un network per tutelare le donne che hanno già subito violenze ed evitare che si ripetano”. Lo ha detto Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione Ozanam-San Vincenzo De Paoli, intervenuto questo pomeriggio alla presentazione nel Palazzo del Vicariato di Roma del libro “Violenza sulle donne”, pubblicato grazie alla collaborazione tra la fondazione e il Centro per la Pastorale familiare della diocesi. Chinnici ha ricordato che “finora dall’inizio dell’anno sono state 22 le donne vittime di femminicidio ed è una tendenza in crescita rispetto al passato”. Nel testo sono raccolte le testimonianze di due donne bastonate e violentate, ma anche consigli per chi ha subito violenze di ogni genere. “Abbiamo creato un gruppo compatto di esperti che ha prodotto il libro e indicato punti ai quali queste persone possono svolgersi”. Il presidente della fondazione ha raccontato la storia di una donna aiutata dai volontari. “L’abbiamo trovata alla stazione Termini con tre figli. Dormivano per strada. Le è stata assegnata una casa, le abbiamo dato da mangiare e garantito l’istruzione ai figli. Vogliamo dare un servizio ‘chiavi in mano’ a queste persone”. Al libro presentato oggi ne seguirà un altro, che ne sarà “appendice”. “Vogliamo educare alla responsabilità e sarà indirizzato ai giovani – ha aggiunto -. Siamo consapevoli che bisogna formarli alla responsabilità, a un modo garbato di gestire le relazioni interpersonali per dare loro stimolo, obiettivi morali, etici e sociali in modo da contrastare la violenza sulle donne”.