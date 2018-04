Tratta di esseri umani: venerdì 13 a Firenze conferenza promossa da Movit Firenze e Siena

Nuovo appuntamento per l’associazione Movit di Firenze e Siena. Si terrà infatti domani, venerdì 13 aprile, alle ore 16 a Firenze (Polo di Novoli D4 – aula 002) l’incontro “La tratta di esseri umani: crimini antichi e di oggi” che si focalizzerà sul tema della tratta di esseri umani, analizzando le diverse e complesse sfaccettature del problema.

“La conferenza avrà come tema la tratta del genere umano, nelle sue diverse e più nuove declinazioni – spiega Giuseppe Maria Forni, presidente del Movit di Firenze e Siena -; in particolare si parlerà di immigrazione, prostituzione e maternità surrogata”.

La conferenza, che sarà introdotta da Luciano Bozzo, presidente del Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e studi europei, e moderata da Angelo Passaleva, presidente del Centro di aiuto alla vita di Firenze, vedrà di Serena Perini, consigliera al Consiglio comunale di Firenze, responsabile per la Toscana dell’associazione Papa Giovanni XXIII e membro Équipe nazionale Diritti umani e giustizia, e l’on. Eugenia Roccella, già sottosegretario al Ministero della Salute.

“Il Movit di Firenze e Siena – conclude Giuseppe Maria Forni – prosegue nella sua missione di proporre negli atenei di Firenze e Siena momenti di formazione di alto livello su tematiche di bioetica e anche in questa occasione ritiene di poter offrire ai docenti e agli studenti fiorentini l’occasione di approfondire un tema di grande attualità e rilevanza politica”.