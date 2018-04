Seminario regionale pugliese: dal 15 aprile la Settimana di cultura “Un posto Bello”. Tra gli ospiti mons. Pizzaballa, Agnese Moro e l’ex Br Faranda

Cinque appuntamenti ed una mostra animeranno dal 15 al 19 aprile, presso il seminario regionale di Molfetta, la Settimana di cultura dedicata quest’anno al tema “Un posto Bello”. “Con questa settimana – spiega don Gianni Caliandro, rettore del seminario regionale – intendiamo prepararci a fare memoria del venticinquesimo anniversario della morte di don Tonino. Perché questa memoria non diventi retorica abbiamo deciso di declinare i temi a lui cari, che rendono prezioso ancora il suo magistero, nell’oggi del tempo che viviamo. Ancora abbiamo bisogno di recuperare un’etica della parola; ancora dobbiamo scegliere l’impegno per la pace. È ancora davanti a noi la responsabilità di costruire la nostra convivenza sulla riconciliazione”. La Settimana si aprirà domenica 15 aprile con la proiezione del film “Terraferma” per riflettere, insieme al critico cinematografico Giuseppe Grossi, sul coraggio. Lunedì 16 aprile, con lo scrittore Tommy Dibari si approfondirà il tema della dimensione poetica negli scritti e nella spiritualità di don Tonino. Il giorno seguente sarà la volta dell’attesissimo incontro tra Agnese Moro, figlia dello statista pugliese, e l’ex brigatista rossa Adriana Faranda, già da tempo impegnate, assieme ad altre vittime della violenza ed ex terroristi, in cammini di reciproco riconoscimento e perdono. Giovedì 18, l’amministratore apostolico del Patriarcato di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, testimonierà difficoltà e speranze dei processi odierni di costruzione della pace. La settimana si concluderà venerdì 19 con lo spettacolo teatrale “Oltretutto”, di Michele Santeramo, proprio alla vigilia della visita di Papa Francesco nei luoghi di don Tonino. Per tutta la durata della kermesse sarà possibile visitare la mostra e riflettere grazie alle installazioni artistiche preparate dai seminaristi.