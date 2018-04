Rifugiati: Cir, al via campagna “Looking beyond the borders” per riformare il Sistema Dublino

Il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) lancia la campagna Looking beyond the borders per promuovere “una modifica delle attuali strategie europee e nazionali relative al Sistema Dublino e alle pratiche adottate negli hotspot, al fine di garantire e rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia”. La campagna – realizzata nell’ambito dell’omonimo progetto finanziato da Open society foundations – intende sostenere la proposta di riforma del Regolamento Dublino III attualmente al vaglio del Consiglio europeo e mira, inoltre, ad un radicale cambiamento delle prassi relative agli hotspot. Il sito dedicato alla campagna, oltre a fornire approfondimenti, dati e infografiche, offre la possibilità alle associazioni di settore, agli operatori, ai volontari e ai richiedenti asilo di segnalare casi, storie e testimonianze perché possano essere rese note e difese dal Cir. Info: www.beyondtheborders.eu