R.D. Congo: altri due sacerdoti aggrediti. “La Chiesa è intimidita e minacciata”

Altri due sacerdoti aggrediti nella Repubblica Democratica del Congo. Ne dà notizia l’Agenzia Fides secondo cui, dalle notizie pervenute, il parroco della chiesa Beato Isidoro Bakanja nel distretto di Seka-Mbote di Boma, nell’estremo ovest del Paese, don Pierre Mavinga, e il suo vicario sono stati attaccati la sera del 10 aprile. “Erano intorno alle 20 quando una decina di banditi incappucciati, alcuni in uniforme militare, hanno invaso il nostro presbiterio. Hanno sparato a bruciapelo con munizioni vere. Ci hanno picchiato e portato via i nostri telefoni, i computer e un po’ di soldi”, ha raccontato don Mavinga. Don Mavinga è attualmente ricoverato in ospedale, con un braccio sinistro slogato a seguito di un colpo di martello inferto dagli attaccanti. L’assalto ai due preti di Bomba è accaduto due giorni dopo l’uccisione di don Étienne Sengiyumva, parroco di Kitchanga nell’est del Paese. In Repubblica Democratica del Congo, da qualche tempo la Chiesa cattolica è intimidita e minacciata dal governo e da gruppi armati. “Convocazione dinnanzi alla corte o arresti arbitrari, sequestri e/o uccisioni. Questo è il destino di molti sacerdoti e di altri consacrati nella Repubblica Democratica del Congo negli ultimi tempi”, hanno riferito a Fides fonti della Chiesa congolese. “Questa situazione è sempre più inquietante in quanto la Chiesa cattolica ha assunto un ruolo guida nella ricerca di soluzioni alla crisi politica che ha paralizzato la Repubblica Democratica del Congo”. I vescovi congolesi avevano negoziato l’accordo di San Silvestro del 31 dicembre 2016 per portare il Paese alle urne dopo che le elezioni presidenziali che dovevano tenersi entro la fine di quell’anno non erano state effettuate. La mancata attuazione delle intese ha spinto il laicato cattolico a indire una serie di manifestazioni per chiederne l’applicazione integrale. Le manifestazioni sono state però represse nel sangue.