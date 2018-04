Psichiatria e bioetica: Lumsa, domani un convegno promosso dalle Suore Ospedaliere-Villa Rosa

Domani, venerdì 13 aprile, dalle ore 9, presso l’Università Lumsa, nella sala Giubileo, in via di Porta Castello 44 a Roma, si terrà il convegno “Psichiatria e bioetica: esiste un ruolo per la psichiatria nelle scelte bioetiche contemporanee”. L’evento è promosso dalle Suore Ospedaliere-Villa Rosa con il patrocinio, tra gli altri, della Nuova Sair. Al convegno verrà aperto dai saluti di suor Anabela Carneiro, superiora generale delle Suore Ospedaliere, e di don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute.

Nel pomeriggio alle ore 14,30 è prevista una tavola rotonda dal titolo “Il medico tra scienza e coscienza, tra deontologia e responsabilità davanti alle scelte del fine vita alla luce della legge 219 del 22 dicembre 2017” che verrà moderata da Paola Binetti dell’Università Campus Biomedico di Roma e alla quale prenderà parte, tra gli altri, Angela Basile, docente di Etica e bioetica all’Università Tor Vergata di Roma e direttore dei rapporti con gli enti religiosi per Nuova Sair.