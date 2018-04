Paesi Bassi: Conferenza dei religiosi, incontro su gestione etica del denaro da parte delle Chiese

La Conferenza dei religiosi olandesi (Knr) per il secondo anno convoca un incontro per riflettere sul comportamento eticamente responsabile nella gestione che le Chiese fanno del proprio denaro. “Le istituzioni delle Chiese di tutto il mondo si rendono conto che i soldi devono essere spesi responsabilmente” guardando soprattutto alla questione dei cambiamenti climatici, spiegano gli organizzatori. Ciò significa in concreto anche “investimenti etici e disinvestimenti, vale a dire il ritiro del denaro da istituzioni finanziarie che investono nell’industria del carbone, del petrolio o del gas”. “Investire eticamente in un periodo di cambiamenti climatici” è il titolo della giornata che il 21 aprile si svolgerà a Houten. Ad aprire i lavori l’abate Denis Hendrickx, mentre il vescovo Gerard de Korte parlerà di “disinvestimenti e Chiesa cattolica”; la parlamentare Carla Dik-Faber (ChristenUnie) svolgerà una relazione su “la politica climatica olandese e il compito delle Chiese”. Nel pomeriggio saranno presentate alcune iniziative concrete, tra cui Incluvest, compagnia di investimenti che “contribuisce al miglioramento sostenibile delle condizioni dei Paesi in via di sviluppo” e un “manuale per le istituzioni ecclesiastiche sull’investimento etico” curato da Floris Lambrechtsen (co-manager di DoubleDividend). L’incontro è in continuità con l’evento del 2017 “Laudato si’ e la gestione finanziaria” organizzato dal Knr lo scorso anno.