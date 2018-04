Germania: uccide figlia e accoltella ex moglie. Mons. Hesse (Amburgo), “atti di violenza ci colpiscono tutti”

“Questi atti di violenza ci colpiscono tutti”: reagisce subito il vescovo di Amburgo, mons. Stefan Hesse, alla notizia di una violenza che nel pomeriggio di oggi si è consumata vicino alla stazione di Jungfernstieg nella città anseatica. Un padre di trentatré anni ha accoltellato la ex-moglie e la figlia che era con lei, una bimba di un anno circa, uccidendo la piccola e ferendo gravemente la moglie, che poi è deceduta in ospedale, a quanto riferisce la Polizia di Amburgo. Ancora non sono chiare le cause dell’accaduto. La Polizia sta interrogando il giovane padre nigeriano. “Noi cristiani vogliamo pensare ai due assassinati e a tutti i parenti e pregare per loro specialmente in queste ore difficili”, ha scritto il vescovo Hesse.