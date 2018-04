Famiglie disagiate: Auser Lombardia, al via in quattro regioni il progetto dei “Nonne e nonni di comunità”. Durerà 3 anni e raggiungerà 1.000 bambini

Creare una rete di “Nonne e nonni di comunità” per dare supporto alle genitorialità fragili e valorizzare le risorse che i nonni volontari Auser possono offrire, soprattutto in territori dove i servizi scarseggiano e povertà educativa ed economica si sommano. È questo l’obiettivo del progetto promosso da Auser Lombardia “I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali” realizzato nell’ambito del bando per la prima infanzia affidato per la gestione da Fondazione con il Sud all’Impresa sociale “Con i bambini”. Il progetto coinvolge quattro regioni – Lombardia, Toscana, Umbria e Basilicata – e vede come capofila Auser Lombardia e una vasta rete di 47 partner tra cui Auser Toscana, Auser Umbria, Auser Basilicata, Università Bicocca di Milano, Università di Firenze, la Fondazione Asilo Mariuccia di Milano, l’Istituto degli innocenti di Firenze, Comuni e cooperative sociali. In tutto sono coinvolti 16 Comuni, 4 istituti comprensivi, 8 cooperative, 4 Università e Istituti di ricerca, 1 Fondazione e 14 associazioni Auser. “Con l’aiuto dei ‘Nonni di Comunità’, adeguatamente formati e preparati, i bambini e i loro genitori – si legge in una nota – potranno contare su un accesso ai servizi del territorio più ampio e flessibile con forme di prolungamento dell’orario; i nonni potranno accompagnare i bambini a scuola o al nido. Verranno realizzati spazi gioco e attività di laboratorio in cui le risorse dei volontari Auser potranno affiancare il personale educativo già coinvolto”. Le sedi Auser verranno utilizzate per accogliere, informare, creare comunità, organizzare momenti di formazione, informazione sulle tematiche inerenti la cura e la crescita del bambino. Saranno, inoltre, luoghi in cui condividere laboratori e momenti di festa. Il progetto durerà 3 anni, e raggiungerà una platea di oltre 1.000 bambini con le loro famiglie. Il finanziamento previsto supera i 2 milioni e 150mila euro.