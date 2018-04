Facoltà teologica Triveneto: Padova, il 20 e 21 aprile convegno e workshop sul pastoral counseling

Sarà incentrato sulla relazione d’aiuto pastorale il convegno “Conoscere se stessi. Identità e finalità del pastoral counseling”, che si svolgerà a Padova, venerdì 20 aprile, per iniziativa della Facoltà teologica del Triveneto. Si tratta di “una pratica efficace, ma ancora poco diffusa – viene spiegato in una nota – finalizzata ad aiutare la persona a trovare – in un contesto di fede – una situazione di ben-essere e di felicità”. Al convegno, interverrà uno dei massimi esperti a livello internazionale: Kirk Bingaman, pastore presbiteriano, professore di Pastoral care and counseling alla Fordham University di New York. Nel corso della giornata, introdotta da Andrea Toniolo, ordinario di teologia fondamentale alla Facoltà, porteranno la loro esperienza le differenti realtà accademiche e formative che in Italia si occupano di relazione d’aiuto pastorale: l’Istituto Studi e ricerche di pastoral counseling (rappresentato dal fondatore, mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-Imperia), il Centro camilliano di formazione (con il fondatore e direttore Angelo Brusco, formatosi in Usa e Canada), il Pontificio Istituto di spiritualità Teresianum (con il docente emerito e supervisor counselor Luis Jorge Gonzalez), il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II (con il preside mons. Pierangelo Sequeri), l’Istituto superiore per formatori di Brescia (con il direttore Andrea Peruffo), lo Iusve di Venezia (con il direttore del Dipartimento di Pedagogia, Vincenzo Salerno). Inoltre, interverranno Ines Testoni, docente di Psicologia sociale all’Università di Padova e fondatrice e direttrice del master “Death Studies & End of Life”, e di Barbara Marchica, counselor pastorale. Per sabato 21 aprile, invece, è in programma un workshop che “offrirà l’opportunità di vivere l’esperienza del counseling sullo sfondo dell’antropologia cristiana”. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi (compilando il modulo disponibile su www.fttr.it) entro venerdì 13 aprile.