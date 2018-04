Economia: Università Cattolica Roma, oggi incontro con gli studenti sull’Integrated Reporting nelle aziende. La lezione di Zahirul Hoque

La risposta alla necessità di fornire informazioni integrate di carattere economico-finanziario di un’azienda a vantaggio dei portatori di interesse e dell’intera collettività: questo l’obiettivo dell’”Integrated Reporting”, tema al centro dell’incontro che si terrà oggi giovedì 12 aprile, alle ore 16.30, nell’aula 6 del Polo universitario “Giovanni XXIII” (Roma, Largo F. Vito, 1), promosso dalla Facoltà di Economia e dall’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica in collaborazione con il Centro di ricerche e atudi in management aanitario (Cerismas). L’incontro sarà aperto dal saluto di Americo Cicchetti, direttore dell’Altems, al quale seguirà la lecture di Zahirul Hoque, docente di Management Accounting/Public Sector presso La Trobe University, Bundoora, (Victoria – Australia) e visiting professor presso la Facoltà di Economia – sede di Roma, dal titolo: “Integrated reporting by an organization: fundamentals, challenges and opportunities”. Introduce e modera Manuela S. Macinati, ordinario di Economia aziendale della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica.

“La capacità dell’azienda di mostrare agli stakeholder la propria attitudine a creare valore nel tempo è oggi un’esigenza irrinunciabile – spiegano i promotori dell’incontro -. I sistemi di reporting integrato presentano, diversamente dal tradizionale modello contabile, un focus strategico orientato al futuro fornendo informazioni interconnesse e dettagliate sulle risorse utilizzate, sulle relazioni instaurate, sulle modalità con cui un’azienda interagisce con l’ambiente di riferimento e sui capitali impiegati per creare valore nel breve, medio e lungo termine. L’impiego di sistemi di reporting integrato richiede anche una revisione dei processi di comunicazione esterna delle performance aziendali che rappresentino la capacità dell’azienda di concepire in modo integrato le attività finalizzate alla creazione di valore nel tempo per le diverse categorie di portatori di interessi”.