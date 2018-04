Diocesi: Venezia, da domani mons. Moraglia in visita pastorale nella zona di Quarto d’Altino

Prenderà il via domani, venerdì 13 aprile, un’altra tappa della visita pastorale del patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, alla diocesi. Fino a domenica 15 aprile, e poi anche nella giornata di giovedì 19, mons. Moraglia sarà presente nella collaborazione pastorale che riunisce le parrocchie di Quarto d’Altino (S. Michele arcangelo), Portegrandi (S. Magno vescovo) e Altino (S. Eliodoro vescovo). “I numerosi appuntamenti in programma – si legge in una nota – toccheranno i vari luoghi della collaborazione pastorale”. In particolare, nella serata di domani, venerdì 13, alle 20.30 il patriarca incontrerà i giovani del territorio di Quarto d’Altino presso i locali Free Sport di via Verona, insieme a gruppi parrocchiali ed associazioni sportive e ricreative. Nel pomeriggio di sabato 14, alle 15, presso la sede dell’Anffas a Ca’ delle Crete mons. Moraglia presiederà la celebrazione eucaristica con unzione degli infermi. Domenica mattina sarà invece in Municipio per l’incontro, dalle 10, con il Consiglio comunale cui farà seguito, alle 11, la celebrazione della messa domenicale nel tendone della sagra di Quarto d’Altino per tutta la collaborazione pastorale. Per l’occasione saranno sospese tutte le altre messe della mattina. Nel pomeriggio di giovedì 19, invece, il patriarca sarà nelle scuole paritarie di Quarto d’Altino e Portegrandi per incontrare bambini e genitori. Tra gli altri appuntamenti previsti, anche gli incontri con catechisti ed evangelizzatori e con il gruppo Caritas e missionario (a cui seguirà la visita al magazzino di vestiario) e momenti di preghiera e catechesi.