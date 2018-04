Diocesi: Perugia, giovani, mondo del lavoro e della solidarietà, università e media al centro degli eventi del fine settimana

Il secondo fine settimana di aprile, nella diocesi di Perugia-Città della Pieve, sarà caratterizzato da diversi importanti eventi culturali e sociali che vedono al centro i giovani, il mondo del lavoro e della solidarietà, l’università e i media. Nell’ambito del Festival internazionale del giornalismo (Perugia, 11-15 aprile): venerdì 13 (ore 16) e domenica 15 (ore 10), entrambi ospitati nella Sala “S. Francesco” del palazzo arcivescovile due appuntamenti dedicati a temi molto attuali: l’immigrazione per una “comunicazione positiva” e fake news e post-verità. Oltre al vescovo ausiliare e delegato Ceu per le comunicazioni sociali, mons. Paolo Giulietti, interverranno qualificati esperti e operatori dei media. Domenica 15 (ore 11.30), in cattedrale, si terrà la messa per i giornalisti presieduta da padre Francesco Occhetta, assistente dell’Ucsi.

Sempre domenica è la Giornata nazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dedicata al tema: “Eredi e innovatori. I giovani protagonisti della storia”, che sarà vissuta con momenti di sensibilizzazione nelle parrocchie.

Promossa dall’Ufficio per la pastorale giovanile, dal Coordinamento Oratori dell’Archidiocesi e dall’Anspi, l’8ª Giornata diocesana di formazione per animatori, educatori e coordinatori d’oratorio in vista del Gr.Est. (Gruppo 3stivo) si terrà domenica 15 aprile (ore 8.30-16.30), presso il Centro Congressi “A. Capitini” di Perugia, dedicata al tema del sussidio 2018: “Gulliver viaggi d’estate”. Alla Giornata si sono iscritti già 300 animatori. Atteso a questa Giornata è il card. Gualtiero Bassetti, che presiederà la messa domenicale (ore 12).

Il porporato sarà nel pomeriggio alla Festa del lavoro e della solidarietà nella zona industriale di San Sisto, presso l’antica cappella dell’Assunta (via Sacconi), nelle vicinanze dell’Emporio Caritas “Divina Misericordia” sorto nel 2016 e che nel 2017 ha rilasciato 317 tessere famiglia, più 48 tessere baby, per un totale di 1.121 persone assistite, accolte il lunedì, mercoledì e sabato da 36 volontari. L’Emporio, nell’ultimo anno, ha distribuito 90 tonnellate di prodotti di prima necessità. Quella di domenica è una “festa di popolo” voluta dal parroco don Claudio Regni, pensata per celebrare il secondo anniversario della nascita dell’Emporio per famiglie di lavoratori disoccupati o in cerca di occupazione, soprattutto per richiamare l’attenzione sui temi del lavoro e della solidarietà, oltre a raccogliere fondi per il restauro della cappella dell’Assunta.