Diocesi: Parma, l’Hospital Piccole Figlie ceduto interamente alla società Parma Healthcare spa

L’Istituto Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria, “a causa principalmente del venire meno del personale religioso e delle tante difficoltà inerenti la gestione di un ospedale nell’attuale contesto, così complesso, del settore sanità”, ha deciso di cedere l’intero capitale sociale alla società Parma Healthcare spa. È quanto si apprende da una nota diffusa dalla Congregazione Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e di Maria nella quale si spiega che la decisione è stata assunta “dopo un lungo e complesso iter”, “d’accordo con gli altri soci, tra cui la diocesi, nella persona del vescovo Enrico Solmi”. La scelta, prosegue la nota, è stata quella di cedere l’intero capitale sociale ad un unico soggetto, la Parma Healthcare spa, “società della famiglia Bedin, che offrisse garanzia di continuità all’azienda ospedaliera, coniugando professionalità e rispetto dei valori cristiani”. “L’Istituto Piccole Figlie, in quanto socio fondatore, nel lontano 1946, della ‘Casa di Cura Piccole Figlie’, sente tutta la responsabilità di garantire un futuro a questa istituzione che ha segnato la storia della città di Parma e la cui presenza si lega strettamente all’Hospice della città”, afferma suor Alba Nani, legale rappresentante dell’Istituto, che aggiunge: “Abbiamo fiducia che Parma Healthcare, guidata dal Dott. Nicola Bedin, possa dare un nuovo impulso all’Hospital Piccole Figlie e collaborare fruttuosamente con l’Istituto, che resta titolare dell’immobile e del Centro cure palliative, così caro alla città, che continuerà a gestire in proprio”. “Il fatto che il nuovo ente gestore abbia predisposto all’interno di HPF anche un ‘comitato etico’ a garanzia del rispetto del valore della vita umana, ci pare – sottolinea – un segno importante di continuità con il principio ispiratore dell’opera: rivelare la tenerezza di Dio verso l’uomo che soffre”. In una nota, la diocesi di Parma, che deteneva una “piccolissima quota” del capitale dell’Hospital Piccole Figlie, “esprime vivo ringraziamento alla Congregazione delle Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria ed auspica un felice proseguo di un’attività sanitaria che tanto ha contribuito al bene della gente di Parma, con alta professionalità e grande senso di vicinanza alle persone inferme e alle loro famiglie. Certa che tali fini saranno perseguiti con medesimo spirito”.