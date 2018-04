Diocesi: Molfetta, nel fine settimana appuntamenti tra arte, preghiera e poesia in attesa di Papa Francesco

Continua la preparazione della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi alla visita di Papa Francesco, in programma per venerdì 20 aprile. Dopo la valutazione e l’esposizione delle opere – sculture e dipinti – presso il Museo diocesano di Molfetta, nell’ambito del concorso artistico “Un dono per Papa Francesco” e l’inaugurazione presso la Sala dei Templari della mostra d’arte contemporanea “Tessere di pace. Omaggio a don Tonino Bello” (fruibile fino al 20 aprile) nel fine settimana si svolgeranno due appuntamenti. Domani, venerdì 13 aprile, si terrà la Giornata diocesana dei giovani, preparazione spirituale dei giovani alla visita del Papa. Presso la Basilica della Madonna dei Martiri, alle 20, prenderà il via la veglia di preghiera presieduta dal vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia. Durante la veglia, oltre alla possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione, i partecipanti potranno scrivere un piccolo pensiero che insieme a quello degli altri confluirà in una lettera che verrà consegnata a mano da alcuni giovani il 20 aprile al Papa. Al termine della veglia, poi, è previsto un momento festa finale nel chiostro della Basilica.

Domenica 15 aprile, invece, alle 20 presso la Parrocchia S. Maria di Sovereto a Terlizzi, sarà presentato il libro “Dalla fine del mondo. Poesie per Francesco”: il nuovo quaderno delle edizioni “Luce e Vita”, in edizione limitata, raccoglie 40 scritti poetici dedicati al Santo Padre, redatti da 15 autori. Durante la presentazione interverranno don Michele Amorosini, direttore dell’Ufficio diocesano Beni culturali e arte sacra, Luigi Sparapano, direttore del settimanale diocesano “Luce e Vita”. Alcuni autori declameranno le proprie poesie, con intermezzi musicali del Coro “Suite”.