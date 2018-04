Diocesi: Gaeta, al via il 14 aprile il percorso “Dabar” con l’opera rock “Il Risorto”

“Terra. Perché lo coltivasse e lo custodisse”. Prende il via dal libro della Genesi il percorso diocesano “Dabar. Potere alla Parola” per riflettere sul tema della Terra, nostra casa comune. Appuntamento per sabato prossimo, 14 aprile, alle ore 20 nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Ausonia (Frosinone) con la prima tappa “Siamo tutti fatti di terra”, a cura dell’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Seguirà, alle 20.30, l’opera rock “Il Risorto” di Daniele Ricci, a cura della compagnia teatrale amatoriale SenzArte di Cassino (Frosinone) per la regia di Manuel Zaccaria. Una compagnia – informa la diocesi di Gaeta – nata nel 2007 all’interno della comunità parrocchiale di San Bartolomeo in Cassino. Alle ore 21.30 la conclusione, con il Cantico delle Creature e un momento di convivialità con prodotti tipici della terra ospitante. L’opera rock “Il Risorto” – informano i promotori dell’iniziativa – mette in scena quello che accadde “oltre”: oltre l’arresto, la flagellazione, la crocifissione, la sofferenza, evidenziando la fase successiva, quella dopo la morte di Gesù. L’autore dell’opera, inoltre, dà particolare risalto delle figure femminili alle quali, per prime, viene dato l’annuncio della risurrezione come una consegna di maternità spirituale verso la Chiesa nascente. Il percorso Dabar proseguirà venerdì 4 maggio a Monte Tortona (Gaeta), venerdì 25 maggio sul lungomare di Gianola (Formia) e venerdì 15 giugno alle Grotte di Pastena.