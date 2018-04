Diocesi: Cerreto Sannita-Telese-S. Agata dei Goti, domani l’apertura e il 16 l’inaugurazione della mostra dedicata a don Tonino Bello

Sarà aperta domani e inaugurata lunedì 16 aprile la mostra d’arte visiva “Spezzare la schiavitù per liberare i sogni”, dedicata alla memoria di don Tonino Bello, a 25 anni dalla morte. La mostra d’arte visiva sul tema della violenza, dell’amore/non amore, sulla figura di don Tonino Bello e sul dono della pace, sempre al centro del suo ministero – informano i promotori dell’iniziativa – è curata dalla Casa per la Pace “Don Tonino Bello” e promossa dalla Caritas, dalla cooperativa sociale di comunità “iCare” e dall’Azione Cattolica diocesana. La presentazione della mostra è in programma domani a Cerreto Sannita (ore 11, Palazzo del Genio), in occasione della visita nella diocesi del fondatore di Libera, don Luigi Ciotti. All’inaugurazione di lunedì 16 aprile, nello stesso luogo e alla stessa ora, interverranno, oltre al coordinatore della Casa per la Pace don Donatello Camilli, il conservatore del Museo delle Ceramiche di Cerreto Giuseppe Zosch, il docente di discipline pittoriche e presidente dell’Associazione culturale “Lartecontinua” di Marigliano Francesco Giraldi, l’avvocato e componente della Casa per la Pace Nunzia Meccariello, il dirigente scolastico dell’Istituto “Carafa-Giustiniani” Giovanna Caraccio e il vicario generale mons. Antonio Di Meo. La mostra, un omaggio a 25 anni dalla morte di don Tonino Bello, sarà aperta e visitabile fino a sabato 19 maggio presso la chiesa parrocchiale di San Martino vescovo e presso Casa Santa Rita (sede di Caritas, iCare e Casa per la Pace “Don Tonino Bello”).