Bene comune: Roma, da domani al 15 aprile oltre 70 iniziative per il “Good Deeds Day”

Sono oltre 70 le iniziative che da domani al 15 aprile, a Roma e provincia, vedranno coinvolti cittadini, associazioni, istituzioni, comunità religiose e laiche nel “Good Deeds Day Italia” per 3 giorni realmente “social” all’insegna del “bene comune”. Sarà l’occasione con la quale “ognuno potrà impegnarsi per una città più bella, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti”. Il “Good Deeds Day” internazionale si celebra il 15 aprile. In Italia è organizzato da Cesv-Sspes Centri di servizio per il volontariato del Lazio, con il patrocinio dell’Assessorato alla persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale e l’adesione attiva dei Municipi I, II, XV. “Gli appuntamenti a Roma e provincia – si legge in una nota – spaziano dalla pulizia delle aree verdi alla donazione di sangue, dalla difesa e l’abbellimento di zone urbane, alle iniziative in difesa di anziani, disabili e categorie svantaggiate, senza dimenticare chi è lontano geograficamente e culturalmente, e non ultimi gli animali”.

Piazza Vittorio, cuore della Roma multietnica, sarà il palcoscenico di una giornata pensata per riaffermare l’importanza del saper convivere attraverso laboratori, spettacoli, visite gratuite e il “walkabout” #FateiBuoni, condotto con sistemi di whisper-radio. Il giorno seguente, il testimone passa alla Comunità Sikh che invita tutti al proprio evento religioso. Importante da sempre, infatti, è l’anima interreligiosa della manifestazione: oltre alla Comunità Sikh che si aggiunge quest’anno, aderiscono il Vicariato di Roma, la Comunità Ebraica di Roma e la Grande Moschea di Roma.

Altri appuntamenti sono in programma a Villa Mazzanti, recuperata al degrado, a viale Pretoriano, zona Termini, o al Parco di Carlo Felice. Nella pineta di Castel Fusano saranno piantati 100 nuovi alberi mentre ad Ariccia, un’opera di street art all’uncinetto decorerà gli ulivi della Rotatoria del Sole di Valleariccia. La Comunità di Sant’Egidio promuove raccolte di cibo, giocattoli, vestiti e con la “Scuola di Pace”, stimola l’incontro tra bambini rom, italiani e stranieri. E ancora tour nella Grande Moschea, visite “tattili” alla Fondazione Venanzo Crocetti con traduzione Lis e appuntamento con la visita nell’area del Forte Antenne, bene monumentale restituito al pubblico nell’edizione scorsa. Tra gli incontri anche il convegno annuale di Mais onlus, che celebra la figura di Nelson Mandela nel centenario della nascita.