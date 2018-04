Turismo: Università europea di Roma, domani convegno su “strategie e profili di sviluppo” con il ministro Franceschini

Umberto Roberto

“Turismo: strategie e profili di sviluppo” sarà il tema del convegno che si svolgerà domani, giovedì 12 aprile, all’Università europea di Roma. Ad aprirlo saranno, alle 9.45, il rettore, padre Pedro Barrajón, e Umberto Roberto, coordinatore del corso di laurea in Turismo e valorizzazione del territorio dell’ateneo. Seguiranno, dalle 10.30, gli interventi di Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, Gildo De Angelis, direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, e Alessandro Ruggieri, rettore dell’Università della Tuscia. Dalle 11.10 si parlerà del rapporto sul turismo italiano con Emilio Becheri, Roberto Micera e Alfonso Morvillo. Concluderanno l’incontro gli interventi di Gianfranco Battisti, in rappresentanza di Federturismo Confindustria, Onorio Rebecchini di Federalberghi e Convention Bureau, Marco Misischia di Cna Turismo e Stefano Fiori di Unindustria Turismo e Convention Bureau. L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di “discutere delle possibili future linee di sviluppo per il turismo in Italia e della valorizzazione sia delle risorse storiche e culturali sia del territorio e delle realtà locali”.