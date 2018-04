Svezia: Stoccolma, due giornate di networking del Consiglio delle Chiese su migrazione e integrazione

Sono iniziate stamane a Stoccolma le due “giornate di networking delle Chiese sulle questioni relative alla migrazione e all’integrazione”, iniziativa ecumenica del Consiglio delle Chiese in Svezia per “conoscersi, lasciarsi ispirare e scambiare esperienze su uno degli argomenti più attuali nel Paese”, spiegano gli organizzatori. All’incontro partecipano anche “ricercatori e funzionari statali” chiamati a offrire “una panoramica e una conoscenza approfondita delle problematiche relative alla migrazione e all’integrazione” e che a loro volta potranno “conoscere le esperienze di parrocchie e organizzazioni che lavorano sul campo in molti modi diversi”. Ad aprire la riflessione stamane un approfondimento teologico sul senso dell’“ospitalità in tempo di migrazione”, in un confronto interreligioso tra rappresentanti di cristianesimo, islam ed ebraismo. Si è parlato di “diritto di asilo” e di ruolo delle Chiese. I workshop del pomeriggio hanno riunito i partecipanti per un confronto sulle pratiche di accoglienza e integrazione mentre domani interverrà il direttore dell’Ufficio nazionale per le migrazioni Mikael Ribbenvik, e poi il confronto continuerà tra i partecipanti guardando in particolare al supporto “motivazionale, psicosociale e culturale” per chi arriva nuovo nel Paese.