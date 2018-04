Sud Sudan: Mistretta (ministero Affari esteri), “dall’Italia 15 milioni di aiuti per i progetti delle Ong”

“L’Italia ha inviato 15 milioni di aiuti a Ong presenti in Sud Sudan per operazioni idrauliche e progetti di educazione in modo da dare una speranza”. Lo ha detto l’ambasciatore Giuseppe Mistretta, direttore per i Paesi dell’Africa subsahariana al ministero degli Affari esteri, intervenendo stasera a Roma a un incontro organizzato da Medici con l’Africa Cuamm per fare il punto a un anno dallo scoppio dell’emergenza fame nel Paese. “L’Italia è molto presente nel Sud Sudan attraverso le Ong”, ha aggiunto. Mistretta ha poi riconosciuto l’importanza dell’impegno delle Chiese cattoliche e protestanti, che “sono benviste dal governo e dalle altre parti e si fanno portatrici del dialogo”. A suo avviso, infatti, “la crisi in Sud Sudan si può superare con il dialogo, non con la guerra”.