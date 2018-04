Solidarietà: domenica 15 la 40ª edizione di “Su e Zo per i ponti di Venezia”

Quarant’anni per “Su e Zo per i ponti di Venezia”: domenica 15 aprile l’edizione 2018 della tradizionale passeggiata di solidarietà organizzata a Venezia da Tgs Eurogroup, in collaborazione con Agesc, Ctg, ExAllievi Don Bosco, Fism, Noi Associazione, Associazione Salesiani Cooperatori. “Si tratta – spiega una nota – di una passeggiata di solidarietà alla scoperta di Venezia, rivolta in particolare a famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, giovani e meno giovani, tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione e dell’amicizia. Due i percorsi tra cui scegliere: un percorso completo di 12,5 km (42 ponti) con partenza e arrivo in piazza San Marco e un percorso breve di 6 km (20 ponti) con partenza dalla Stazione Fs Santa Lucia e arrivo in piazza San Marco. Per festeggiare la 40ª edizione è stato organizzato all’arrivo in piazza San Marco un annullo filatelico speciale con cartolina celebrativa e timbro esclusivo, grazie alla collaborazione con Poste Italiane. L’edizione di quest’anno è inclusa nel calendario nazionale degli eventi ufficiali dell’Anno europeo del patrimonio culturale indetto dalla Unione europea per il 2018: un’occasione in più per dare risalto a Venezia e alla grande sensibilità, tutta italiana, che sa coniugare cultura, solidarietà e aggregazione. Come per ogni edizione ogni eventuale utile sarà devoluto in beneficenza. Sarà la missione salesiana di Iauaretê in Amazzonia (Brasile) al centro dell’attività solidale di quest’anno. È possibile sostenere la causa solidale della “Su e Zo” anche acquistando la T-shirt solidale dell’evento: per ogni pezzo venduto si devolverà un euro alla causa solidale. Info: www.suezo.it.