Società: Unicef e Global Child Forum, lanciato “Atlante dei diritti dei bambini e delle imprese”

L’Unicef e il Global Child Forum oggi, in Svezia, presentano l’Atlante dei diritti dei bambini e delle imprese, uno strumento digitale che consente alle aziende di identificare il potenziale impatto – e di esplorare le opportunità – che le loro azioni e le loro politiche hanno sulle vite dei bambini a livello globale. “I bambini sono fondamentali per il futuro delle imprese – come futuri leader, clienti, investitori e impiegati – ha dichiarato il vice direttore generale dell’Unicef Fatoumata Ndiaye -. In collaborazione con il Global Child Forum, chiediamo al mondo delle aziende di rispettare i diritti dei bambini e trovare soluzioni coraggiose per ogni potenziale impatto che possa nuocere i bambini. Questa è una soluzione che va a vantaggio sia delle imprese sia dei bambini.”

I bambini ogni giorno interagiscono con il settore privato – in qualità di membri di famiglie di lavoratori, impiegati, consumatori e delle comunità – coinvolti da attività commerciali e processi di distribuzione e produzione. L’Atlante on line è ideato per aiutare a trasformare questa interazione e per aiutare aziende, investitori e organizzazioni del settore industriale a comprendere gli impatti delle loro azioni sui diritti dei bambini a livello globale. Questo strumento consente alle aziende di superare la maggior parte delle più diffuse forme di rischio conosciute – come lo sfruttamento del lavoro minorile – coprendo tematiche più ampie, che comprendono salari, orari di lavoro, prodotti, impatto ambientale, sicurezza e politiche di protezione on line.

“Le aziende sono determinanti per la missione globale di far progredire le vite dei bambini. In qualità di principali stakeholder delle aziende, le voci dei bambini, il loro benessere e la loro salute, dovrebbero rappresentare la prima preoccupazione delle strategie di business a lungo termine. Insieme con l’Unicef, vogliamo incoraggiare le aziende a dare maggiori possibilità ai bambini di crescere e sviluppare il proprio pieno potenziale”, ha affermato Ulrika Nilsson, amministratore delegato del Global Child Forum. L’Atlante è una piattaforma interattiva e mostra indici, mappe interattive globali, analisi e dati di Paesi, scenari del settore industriale per consentire alle imprese di comprendere al meglio i loro impatti sui luoghi di lavoro, sui mercati, sulle comunità e sull’ambiente. La metodologia dell’Atlante allinea i diritti umani ai processi di verifica di investimenti finanziari programmati, identificati nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (Ungps) e nei Principi di impresa e diritti dei bambini (Crbps). Info: www.unicef.it.