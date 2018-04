Scienza: “Sunshine4Palestine” (Ong), a Trieste 4 studentesse palestinesi raccontano la sostenibilità ambientale

Un evento per “raccontare come attraverso la scienza si possono affrontare problemi di tutti i giorni”. È questo il filo conduttore dell’evento che si svolgerà venerdì 13 aprile (dalle 17,30), nello spazio Trieste Città della Conoscenza, all’interno della Stazione Centrale di Trieste per iniziativa dell’Ong “Sunshine4Palestine” e Eps Group “Physics for Development”, in collaborazione con l’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (Ictp) e Sissa Medialab. Protagoniste saranno Randa, Fatima, Nirmeen e Azhar, quattro giovani studentesse dell’Università di Betlemme, che illustreranno la fisica attraverso degli esperimenti fatti con materiali green e di facile reperibilità. La loro presenza in Italia è legata al progetto Science4People che l’Ong Sunshine4Palestine sta portando avanti dal 2017 e che ha previsto varie tappe. Infatti, a febbraio dell’anno passato il team di fisici della Ong ha formato in Cisgiordania un gruppo di giovani studentesse dell’Università di Betlemme, tra le quali le ragazze che sono a Trieste in questi giorni, mostrando loro come realizzare alcuni semplici esperimenti legati ai temi dell’acqua e dell’energia elettrica con materiali di uso quotidiano. Le ragazze, grazie alle competenze apprese, hanno poi avviato un tour nelle scuole pubbliche e private della Palestina, incontrando oltre 400 giovani e mostrando loro gli esperimenti con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla scienza e alla sostenibilità ambientale in un territorio in cui la popolazione vive in condizioni drammatiche e con enormi difficoltà nell’accesso a risorse energetiche. Dal 2 aprile le quattro studentesse palestinesi sono a Trieste dove stanno apprendendo, grazie alla collaborazione dell’Itcp, come utilizzare una stampante 3D e costituire così a Betlemme un Fablab, un laboratorio aperto all’innovazione e all’apprendimento fruibile dalla popolazione che con costi limitati può creare attrezzature da laboratorio e nuovi dispositivi tecnologici.