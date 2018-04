Portogallo: Federazione per la vita, campagna contro l’eutanasia. “No a iniezione letale, sì a cura e accompagnamento”

La Federazione portoghese per la vita ha lanciato la campagna “Toda a vida tem dignidade”, ogni vita ha una dignità, per sostenere l’idea di “una società che si prende cura, non uccide”. In particolare i promotori vogliono “raccogliere tutte le informazioni sul tema dell’eutanasia: fatti, numeri, articoli, pareri scientifici”, e diffonderli sul loro sito www.todaavidatemdignidade.pt e attraverso le reti sociali. Una grande campagna di informazione sull’eutanasia: “Siamo contro la legalizzazione” di questa pratica, spiegano, “perché crediamo in una società che non abbandona gli ammalati e per chi è nella sofferenza, all’umiliazione di un’iniezione letale, preferiamo la cura e l’accompagnamento, specialmente dei più vulnerabili”. Il dibattito sul tema è di grande attualità dopo che il Bloco de Esquerda ha presentato una sua bozza di legge la cui votazione all’Assembleia da Republica, il parlamento lusitano, non è ancora stata calendarizzata. Anche il Partito socialista portoghese e gli ambientalisti del Pan stanno lavorando a proprie bozze di leggi per la depenalizzazione dell’eutanasia. Questi tre partiti hanno dichiarato voler mettere al voto la bozza di legge prima della fine della sessione legislativa in corso (luglio 2018).