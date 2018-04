Papa Francesco: udienza, il battesimo è la “porta” della vita cristiana

foto SIR/Marco Calvarese

“Il battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana. È il primo dei sacramenti, in quanto è la porta che permette a Cristo Signore di prendere dimora nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo mistero”. Lo ha detto il Papa, che nell’udienza di oggi ha inaugurato un nuovo ciclo di catechesi dedicato a questo sacramento. “I cinquanta giorni del tempo liturgico pasquale sono propizi per riflettere sulla vita cristiana che, per sua natura, è la vita che proviene da Cristo stesso”, ha esordito Francesco, ricordando che “siamo cristiani nella misura in cui lasciamo vivere Gesù Cristo in noi”. “Da dove partire allora per ravvivare questa coscienza se non dal principio, dal sacramento che ha acceso in noi la vita cristiana? Questo è il Battesimo”, le parole del Papa: “La Pasqua di Cristo, con la sua carica di novità, ci raggiunge attraverso il battesimo per trasformarci a sua immagine: i battezzati sono di Gesù Cristo, è Lui il Signore della loro esistenza”.