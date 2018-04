Papa Francesco: udienza, il battesimo “ci cristifica”. “Fate il compito a casa” sul “secondo compleanno”

foto SIR/Marco Calvarese

“Nessuno merita il battesimo, che è sempre dono gratuito per tutti, adulti e neonati”. Lo ha precisato il Papa durante l’udienza di oggi, in cui ha inaugurato un ciclo di catechesi su questo sacramento. “Ma come accade per un seme pieno di vita, questo dono attecchisce e porta frutto in un terreno alimentato dalla fede”, ha proseguito Francesco. “Le promesse battesimali che ogni anno rinnoviamo nella veglia pasquale devono essere ravvivate ogni giorno affinché il battesimo ‘cristifichi””, ha detto il Papa esortando a braccio a “non aver paura di questa parola: il battesimo ci ‘cristifica’. Chi ha ricevuto il battesimo, assomiglia a Cristo”, diventa “un altro Cristo”. “Qual era il compito da fare a casa?”, ha concluso il Papa a proposito del primo invito della catechesi: “Qual è la mia data di battesimo, il mio secondo compleanno, la mia rinascita? Fatelo, grazie!”.