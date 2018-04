Papa Francesco: udienza, battesimo è “rigenerazione” e “rinascita”

foto SIR/Marco Calvarese

“Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Nella prima catechesi dedicata al battesimo, il Papa ha citato le ultime parole di Gesù risorto agli apostoli, che sono “un mandato preciso”: “Attraverso il lavacro battesimale, chi crede in Cristo viene immerso nella vita stessa della Trinità”.

“Non è un’acqua qualsiasi quella del battesimo, ma l’acqua su cui è invocato lo Spirito che dà la vita”, ha spiegato Francesco citando il Credo e citando ciò che Gesù disse a Nicodemo per spiegargli la nascita alla vita divina: “Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito”. Per questo il battesimo è chiamato anche “rigenerazione” ed è “segno efficace di rinascita, per camminare in novità di vita”, come ricorda san Paolo ai cristiani di Roma: “Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova”.