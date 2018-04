Papa Francesco: udienza, 22mila in piazza, fa salire sei bambini sulla papamobile e “saluta” un lama

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa è arrivato puntuale alle 9.30 in piazza san Pietro e ha iniziato il giro tra i vari settori della piazza facendo salire sulla papamobile sei bambini, tre maschietti e una femminuccia, per niente a disagio nel compiere insieme al Santo Padre il tragitto consueto dell’udienza del mercoledì, a cui oggi assistono circa 22mila persone, assiepate in modo particolare sui lati esterni delle transenne in modo da poter utilizzare più comodamente i loro smartphone per le foto e i selfie. Tra i fedeli presenti in piazza, anche 600 provenienti dall’arcidiocesi di Genova, guidati dal loro arcivescovo, Angelo Bagnasco, e 700 partecipanti alla manifestazione della Lega Pro. Moltissimi anche gli studenti, riconoscibili dai cappellini colorati, e i bambini accarezzati e salutati da Francesco lungo il tragitto. Terminato il giro tra i vari settori della piazza, il Papa si è congedato dai suoi piccoli passeggeri salutandoli uno ad uno e sceso dalla jeep, prima di compiere a piedi l’ultimo tratto fino alla sua postazione al centro del sagrato, ha salutato gli studenti che lo richiamavano a gran voce dalla prima fila delle transenne. Non è mancato, infine, un “saluto” speciale: quello rivolto ad un lama, presenza senz’altro eccezionale in piazza San Pietro. Dopo aver concluso quello sulla messa, il Papa oggi inaugurerà un altro ciclo di catechesi.