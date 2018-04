Papa Francesco: il 19 maggio un concistoro per alcune cause di canonizzazione

Il 19 maggio, alle ore 10 nella Sala del Concistoro, il Papa presiederà un Concistoro ordinario pubblico per alcune cause di canonizzazione. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede, che ha reso noto il calendario delle prossime celebrazioni pontificie. Venerdì prossimo, 20 aprile, il Papa sarà in visita pastorale ad Alessano e Molfetta, a 25 anni dalla morte di don Tonino Bello, mentre domenica 22 presiederà la messa nella basilica di San Pietro per alcune ordinazioni sacerdotali. Il mese di maggio comincerà con la visita, il 1° maggio, al santuario del Divino Amore per la recita, alle ore 17, del Rosario di inizio del mese mariano. Il 20 maggio, domenica di Pentecoste, è in programma alle ore 10 la messa nella basilica di San Pietro.