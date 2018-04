Papa Francesco: cordoglio e preghiera per incidente aereo in Algeria

In un messaggio a firma del card. Segretario di Stato Pietro Parolin, inviato all’arcivescovo di Algeri, mons. Paul Desfarges, il Papa esprime grande dolore per la drammatica notizia dell’incidente aereo che ha colpito la nazione algerina questa mattina. Un velivolo militare è precipitato in fase di decollo a 30 km a Algeri provocando la morte di 257 persone, quasi tutti soldati e membri delle loro famiglie. Francesco si unisce nella preghiera al dolore delle famiglie e di tutte le persone colpite da questa tragedia e al “lutto dell’intero popolo algerino”. Il Santo Padre chiede inoltre al Signore di accogliere nella sua pace coloro che sono morti e confortare chi è rimasto gravemente ferito. Il Pontefice invoca quindi l’assistenza divina per tutte le persone impegnate nei soccorsi e la consolazione sull’intera nazione algerina.