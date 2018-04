Pacem in terris: 55 anni fa l’enciclica di Papa Giovanni XXIII. Vatican News ne ricorda i contenuti

“La Pacem in terris vuole essere il nostro dono di Pasqua dell’anno del Signore 1963”. “La Lettera espone il pensiero della Chiesa su questo argomento, la sintesi di tutti gli elementi, che conducono alla vera pace nell’ambito personale, familiare, comunitario”. Si apre con queste parole di Papa Giovanni XXIII, pronunciate nel radiomessaggio del Sabato Santo 13 aprile 1963, il video pubblicato da Vatican News in occasione del 55° anniversario della “Pacem in terris”, l’enciclica del “Papa Buono” sulla pace.

“L’11 aprile, Giovedì Santo del 1963 – ricorda Vatican News – Papa Roncalli pubblicava la sua ottava enciclica aperta alle aspirazioni del mondo contemporaneo decifrate dal Pontefice attraverso i ‘segni dei tempi’”. “Sarebbe stata l’ultima di Giovanni XXIII, già allora gravemente malato” e, anche per questo, “in molti la considerano una sorta di testamento spirituale lasciato alla Chiesa e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà a cui, per la prima volta una enciclica si rivolgeva, credenti e non credenti”. In tempo di Guerra fredda, con conflitti in Vietnam, in Africa, in America latina e “la minaccia incombente del riarmo nucleare”, Giovanni XIII ammonì che “la pace rimane solo suono di parole, se non è fondata su quell’ordine che il presente documento ha tracciato con fiduciosa speranza: ordine fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, vivificato e integrato dalla carità e posto in atto nella libertà”.