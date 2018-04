Oratori estivi: Roma, sabato 14 aprile festa con l’arcivescovo De Donatis e mons. Ruzza per i 10 anni dal primo Sussidio diocesano

Da molti anni l’Oratorio estivo rappresenta a Roma una valida risposta di parrocchie e comunità religiose alle impellenti richieste delle famiglie per tenere impegnati i propri figli dopo la chiusura delle scuole. A dieci anni dall’uscita del primo Sussidio si svolgerà sabato 14 aprile presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (piazza San Giovanni in Laterano 4) l’OrEs Day 2018, giornata di incontro e di formazione per responsabili e animatori con la partecipazione dell’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, e del vescovo Gianrico Ruzza, segretario generale del Vicariato di Roma e ausiliare per il settore Centro. “La diocesi – spiega un comunicato – propone, attraverso il Centro oratori romani che coordina il progetto, una giornata di incontro e di studio sul ruolo sociale, educativo ed ecclesiale dell’oratorio presente a Roma in molti quartieri dal centro alla periferia, una risposta efficace alle necessità di accoglienza, integrazione e formazione dei più piccoli”.

Nel corso della mattinata si terrà la tavola rotonda su “10 anni di Oratorio estivo a Roma”, moderata da mons. Ruzza, con gli interventi di don Riccardo Pascolini, presidente del Forum per gli Oratori italiani (Foi), e di suor Enrica Ottone, docente di pedagogia presso l’Università Auxilium. Seguiranno alcuni workshop su tematiche specifiche legate alla realizzazione pratica dell’oratorio estivo dedicati in modo particolare ai parroci, ai responsabili degli oratori e della pastorale giovanile, coordinati da diverse associazioni, tra cui Ac, Agesci, Acli e Csi.

Nel pomeriggio del 14, sempre presso il Seminario Maggiore, l’incontro si trasformerà nel consueto appuntamento di Festa di presentazione del Sussidio 2018 aperta a tutti gli animatori, adolescenti e giovani. A conclusione della giornata, mons. De Donatis presiederà la preghiera conclusiva e conferirà il mandato agli animatori presenti per il loro servizio ai più piccoli. Per le iscrizioni è disponibile il form su www.oresroma.org/oresday.

Il Centro oratori romani è una associazione di laici fondata nel secondo dopoguerra dal Servo di Dio Arnaldo Canepa. Da oltre 70 anni promuove la pastorale oratoriana della diocesi di Roma. Il Cor collabora attivamente con l’Ufficio di pastorale giovanile diocesano e con il Foi. Info: www.centrooratoriromani.org.