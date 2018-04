Maltempo: Protezione civile, piogge e temporali dal Nord si estendono al Centro Italia

“La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del Settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 aprile, precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione dal primo mattino di domani, giovedì 12 aprile, a Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idrogeologico sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Valutata inoltre allerta gialla su parte del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, della Valle d’Aosta, oltre che sul Ponente ligure, su tutto il territorio di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e sui settori interni del Molise. Permane infine l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.