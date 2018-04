Legionari di Cristo: Roma, ieri i funerali del seminarista Freeman. P. Abad, “grazie per aver alimentato in ognuno di noi il desiderio di santità”

I funerali fr. Anthony Freeman (foto regnumchristi.it)

“Grazie fr. Anthony per aver alimentato in ognuno di noi il desiderio di santità”. Si è conclusa con queste parole l’omelia di padre David Abad, pronunciata per i funerali di fr. Anthony Freeman, seminarista della congregazione dei Legionari di Cristo morto, a Roma, nei giorni scorsi, a causa di cardiomiopatia dilatativa. Il rito è stato presieduto ieri pomeriggio da padre Eduardo Robles Gil, direttore generale del Regnum Christi, nella cappella del collegio romano. In occasione della domenica di Pasqua, dopo aver concluso gli esercizi spirituali, Freeman ha servito come accolito alla Messa di Resurrezione presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro portando la croce processionale. Ieri pomeriggio, nell’omelia sul Vangelo di Giovanni (14,1-6) padre Abad ha affermato che “il giorno di Pasqua il Signore è venuto a visitarci nella nostra casa non solo per seminare, come fa ogni giorno, ma anche per raccogliere il frutto maturo”. “Noi – ha aggiunto – pensavamo che la missione di fr. Anthony stesse per iniziare con l’ordinazione sacerdotale che avrebbe ricevuto fra due mesi e non sapevamo che la sua missione, invece, era mostrarci come è facile raggiungere la santità in un centro di formazione”. Freeman, si legge in una nota, “abbracciando il cammino che il Signore gli ha dato ha cercato di trasmettere ai giovani di oggi la passione per la santità conquistata passo dopo passo come scrive anche nel suo libro ‘One step closer’: ‘Forse non sarai santo alla fine del giorno ma ne sarai un passo più vicino’”. La salma del seminarista sarà trasferita nei prossimi giorni a Houston, negli Stati Uniti, per essere vegliata e sepolta da familiari, amici e membri del Regnum Christi che vivono negli Usa.