Fondazione Migrantes: Roma, l’11 maggio la presentazione dell’opera sulla storia dell’organismo pastorale Cei

In occasione dei 30 anni della Fondazione Migrantes e degli oltre 50 dell’Ucei, l’11 maggio prossimo si terrà presso la sede della Fondazione Migrantes (via Aurelia 796, Roma) la presentazione dell’opera in cinque volumi di Simone Varisco sulla storia della pastorale migratoria Ucei/Migrantes, intitolata “Impronte e scie. 50 anni di Migrantes e migranti”. Lo si legge su “Migrantes online”.

L’articolazione in cinque volumi segue la scansione dei settori pastorali tradizionalmente di competenza dell’Ucei/Migrantes: emigrazione italiana all’estero, rom e sinti, circensi e gente dello spettacolo viaggiante, immigrazione straniera e profughi in Italia. Precede i volumi un testo istituzionale. “Un cammino attraverso cinquant’anni di pastorale, dai documenti d’archivio ai tweet di Papa Francesco, che attinge alla memoria storica e al magistero pontificio e della Chiesa in Italia – spiega Migrantes online -. Ciò allo scopo di evidenziare il carattere di coralità che per tradizione appartiene non soltanto all’operato dell’Ucei prima e della Fondazione Migrantes poi, ma anche all’approccio dell’intera Chiesa alle diverse forme della mobilità umana”.