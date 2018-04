Diocesi: Roma, il 21 aprile l’oratorio sacro “Aquerò” a San Marco Evangelista. Sarà l’anteprima della Notte Sacra

Sarà “Aquerò”, l’oratorio sacro per coro ed ensemble ispirato a santa Bernadette, a fare da “apripista” alla Notte Sacra, la notte di concerti nelle chiese del Centro di Roma, che si svolgerà quest’anno il 12 maggio. L’oratorio sacro, promosso dall’Opera romana pellegrinaggi (Orp), si terrà il 21 aprile nella basilica di San Marco Evangelista in Campidoglio, alle 21. L’ingresso è libero. “Aquerò” è il racconto del cammino spirituale di Bernadette, in undici quadri, dal primo incontro con la Vergine Maria alla sua morte. “Un’opera che si addentra nel mistero della relazione fra la Vergine e Bernadette, nel messaggio che scaturisce dalle apparizioni”, si legge in una nota. “Aquerò, preparandoci spiritualmente nella Notte Sacra, ci aiuterà a riflettere sul grande mistero d’amore dell’incontro fra Dio e gli uomini”, spiega mons. Remo Chiavarini, amministratore delegato dell’Orp. L’oratorio sacro è stato ideato e scritto in musica e testi da Marcello Bronzetti, autore e compositore di musica sacra tra cui sedici oratori realizzati con il coro “Fideles et Amati”, diretto dal maestro Tina Vasaturo, che lo eseguirà. Per la prima volta è stato presentato lo scorso 11 febbraio, nella chiesa di Santa Bernadette a Lourdes davanti a oltre tremila persone. Il 21 aprile, in occasione della serata di musica, verrà presentato anche il prossimo pellegrinaggio diocesano a Lourdes, dal 27 al 30 agosto.