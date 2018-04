Diocesi: Benevento, domenica 15 “Run to win, in corsa contro l’azzardo”

Si correrà domenica 15 aprile per le strade della parrocchia dello Spirito Santo, la quarta edizione del “Trofeo Contrada Run”, organizzata da don Maurizio Sperandeo con la collaborazione della Caritas diocesana di Benevento e l’associazione Amatori Podismo Benevento. Don Maurizio Sperandeo ha deciso di dedicare, come già avvenuto lo scorso anno, la corsa al contrasto della ludopatia, ormai una vera e propria piaga, ospitando “Run to win, in corsa contro l’azzardo” promosso dall’associazione InSé di Longiano della psicologa Chiara Pracucci.

Quest’anno prenderanno parte alla gara, oltre i podisti provenienti da tutta la Campania, come già lo scorso anno, anche alcuni rappresentanti della squadra “Athletica Vaticana” .

La manifestazione prenderà il via alle ore 9 con lo start della gara agonistica a cui seguirà la corsa amatoriale di circa 2 km lungo la pista ciclabile di contrada Acquafredda. Alle ore 11 vi saranno le premiazioni e la testimonianza di Angela Guerriero, edicolante #noslot che ha rinunciato a facili guadagni, non vendendo nel suo esercizio commerciale il gioco d’azzardo. Alcuni bambini consegneranno alle autorità presenti un messaggio, in cui esprimono la loro idea di gioco e alcune richieste fatte al mondo degli adulti, perché non sia compromesso il futuro di tante famiglie. Alle ore 12 sarà celebrata la S. Messa.